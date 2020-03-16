Защитник «Валенсии» Гайя стал 3-м игроком клуба, заразившимся коронавирусом

24-летний испанский защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя в своём «инстаграме» выложил обращение, в котором сообщил о том, что он заболел в результате заражения коронавирусом.
«Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов. Больше всего помощь нужна пожилым людям. Нашей системе здравоохранения нужно заниматься серьёзными случаями.
Благодарю всех сотрудников испанской системы здравоохранения: уборщиц, сиделок, ассистентов, медсестёр, врачей, сотрудников скорой помощи и лабораторий. Также не хочу забывать и о обо всех тех, благодаря кому мы не испытываем недостатка в чем-либо. Эти люди – настоящие герои. Вместе мы победим», — написал Гайя.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Гайя.
Гайя стал уже третьим защитником «Валенсии», у которого выявлен подобный вирус. Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано 5 случаев заражения, из них два у защитников – Эсекьеля Гарая и Эльякима Мангала.
В текущем сезоне Гайя принял участие в 28 матчах за «Валенсию» и отметился 1 результативной передачей, попав в символическую сборную первого круга по версии издания Marca.
- 16 марта 2020
-
04:45
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:05
-
02:16
-
01:58
-
01:19
-
01:00
-
00:55
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:10
- 15 марта 2020
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:47
-
22:34
-
22:27
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:45