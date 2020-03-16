Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заразившийся коронавирусом Мангала рассказал о своём состоянии

Заразившийся коронавирусом Мангала рассказал о своём состоянии
Футбол / Испания 0

Французский защитник «Валенсии» Эльяким Мангала сообщил, что он заболел в результате заражения коронавирусом COVID-19.

«Сегодня я узнал, что заразился коронавирусом. В данный момент я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, связанных с вирусом. Однако, я изолирован в доме и не контактирую со своей семьей», — написал Мангаля в своём «твиттере».

Ранее пресс-служба «Валенсии» объявила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды «Валенсии» и членам тренерского штаба. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьёзных опасений.

Мангала перешёл в «Валенсию» летом 2019 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в Примере.

Черышева заметили бегущим по улице после введения карантина. Его оскорбляют в «Твиттере»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020