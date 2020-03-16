Заразившийся коронавирусом Мангала рассказал о своём состоянии

Французский защитник «Валенсии» Эльяким Мангала сообщил, что он заболел в результате заражения коронавирусом COVID-19.
«Сегодня я узнал, что заразился коронавирусом. В данный момент я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, связанных с вирусом. Однако, я изолирован в доме и не контактирую со своей семьей», — написал Мангаля в своём «твиттере».
Ранее пресс-служба «Валенсии» объявила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на короновирус принадлежат игрокам основной команды «Валенсии» и членам тренерского штаба. Все они находятся на карантине, симптомы не вызывают серьёзных опасений.
Мангала перешёл в «Валенсию» летом 2019 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в Примере.
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