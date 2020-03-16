Евсеев — о матчах с фаворитами РПЛ: верная тактика и настрой могут сделать многое

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил результаты команды в матчах с фаворитами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Ничья с ЦСКА в Москве после ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Было интересно сыграть против Семака и Гончаренко, кто тоже работал в «Уфе». Доволен командой, доволен результатом. На выезде против фаворитов играть сложно всегда, но верная тактика и настрой могут сделать многое.

Взяли 4 очка у «Зенита», два раза сыграли вничью с ЦСКА, обыграли «Спартак» и «Ростов», поделили очки с «Локомотивом», находясь в иной весовой категории.

Борис Аркадьев говорил: «Суть нашего футбола — играть изо всех сил». Меня учили игроком никогда не сдаваться, горжусь, что ребята всегда бьются за клуб, город, республику», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».