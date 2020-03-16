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Матч ЦСКА — «Зенит», назначенный на 22 марта, не состоится

Матч ЦСКА — «Зенит», назначенный на 22 марта, не состоится
Футбол / РПЛ 0

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» отменён.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч с «Зенитом», запланированный на 22 марта, не состоится.

Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т. д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение в городе любых спортивных мероприятий до 10 апреля 2020 года. В период ограничений в Москве кроме матча ЦСКА — «Зенит» должны были состояться ещё три матча: «Локомотив» — «Оренбург» (21 марта), «Спартак» — «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» — ЦСКА (5 апреля).

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