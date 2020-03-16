Девушка Ругани заразилась коронавирусом
Журналистка Микела Персико, девушка защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, заразилась коронавирусом. 12 марта стало известно, что у Ругани был диагностирован коронавирус.
«Мой тест на коронавирус дал положительный результат, но у меня нет симптомов. Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Большое спасибо всем за поддержку и ваши сообщения», — написала Персико на странице в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В Италии на 16 марта зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тыс. человек скончалось.
Защитник «Ювентуса» Ругани, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии
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