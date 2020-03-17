Игроки и персонал «Фламенго» прошли тест на коронавирус, результат Жезуса «неубедительный»

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Фламенго» прошли тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении указано, что главный тренер команды Жорже Жезус получил «слабый/неубедительный» результат, который будет проверен ещё раз. Сейчас 65-летний специалист находится под наблюдением врачей и имеет стабильное состояние здоровья. Также клуб объявил о приостановке тренировочного процесса.

Футболисты, сотрудники клуба, а также остальной тренерский штаб получили отрицательные результаты.

Ранее сообщалось, что член руководства «Фламенго» Маурицио Гомес де Маттос сдал положительный тест на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.