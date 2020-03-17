Билья: Италия недооценила коронавирус

34-летний аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья выступил с критикой властей Италии в связи с распространившейся по региону коронавирусной инфекцией.

«Футбол — это спорт, в котором на карту поставлены многие интересы, но теперь есть и другие приоритеты. Игроки должны поднять голову и сказать, что футбол должен быть остановлен, потому что никто не застрахован от заражения. Италия не только недооценила проблему, но и не следовала установленным правилам. Мы оказались на грани краха и сегодня врачи работают не покладая рук.

Люди умирают не только от вируса, но и от болезней, не получая адекватную помощь. Из-за коронавируса другие люди со своими болезнями остаются в стороне», — приводит слова Бильи Football Italia.

В текущем сезоне Билья принял участие в 7 встречах за «Милан» во всех соревнованиях, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с клубом истекает нынешним летом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В Италии на 16 марта официально известно о 24 474 заразившихся, из которых 1809 погибших.