Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо

32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.

«Улицы в Италии пустынны. Единственное, что открыто — это супермаркеты. Вы можете приобрести немного еды, и сразу вернуться домой. Это безумие. Милан — это большой город, я живу здесь. Люди говорили, что, происходящее сейчас, больше похоже на сцену из фильма, и это действительно так. Я никогда не видел ничего подобного раньше. Я не уверен, что люди понимают, как здесь плохо.

Этот вирус очень сильно ударил по Италии. Какова причина этого, я не знаю — возможно, сторона, связанная с медициной. Ты чувствуешь себя в стране, с множеством смертей и заражёнными людьми. Осознавать это — разрушительно и душераздирающе. Теперь вы видите, что другие клубы, другие игроки заражаются этим вирусом, и это похоже на кошмар, вы можете только надеяться, что всё вернётся на круги своя, как можно скорее», — приводит Mirror слова Беговича.

В текущем сезоне Бегович принял участие в 2 матчах за «Милан», пропустив 3 мяча и не разу не отстояв на ноль.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся. В Италии — 21 157, из них погибло — 1441.