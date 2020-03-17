Семак: очень рад за Малкома, что он наконец-то забил за «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре бразильского нападающего Малкома в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (7:1).

«Я в принципе очень рад за Малкома, что он наконец-то забил. Такие же чувства по отношению к Даниилу Шамкину, который дебютировал за главную команду. Это очень здорово. Рад и за первый хет-трик в России Сердара Азмуна. Если же возвращаться к Малкому, то он мог отдать голевую и на Артёма Дзюбу, чтобы и тот отличился трижды. Тоже было бы важно. Но это рабочие моменты, которые мы внутри команды в ближайшее время обсудим — что получилось хорошо, а что не очень», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн.