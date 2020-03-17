Семак: очень рад за Малкома, что он наконец-то забил за «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре бразильского нападающего Малкома в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (7:1).
«Я в принципе очень рад за Малкома, что он наконец-то забил. Такие же чувства по отношению к Даниилу Шамкину, который дебютировал за главную команду. Это очень здорово. Рад и за первый хет-трик в России Сердара Азмуна. Если же возвращаться к Малкому, то он мог отдать голевую и на Артёма Дзюбу, чтобы и тот отличился трижды. Тоже было бы важно. Но это рабочие моменты, которые мы внутри команды в ближайшее время обсудим — что получилось хорошо, а что не очень», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн.
- 17 марта 2020
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
09:52
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:14
-
08:43
-
08:40
-
08:30
-
07:42
-
07:25
-
07:12
-
06:50
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
05:50