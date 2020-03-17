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Семак: конечно, хотелось бы доиграть чемпионат

Семак: конечно, хотелось бы доиграть чемпионат
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все понимают, что время сейчас непростое. И у каждого должна быть самодисциплина, чтобы не допустить масштабного распространения вируса.

Что дальше — будем смотреть по ситуации. И подстраиваться под неё в зависимости от решений РФС и РПЛ. Но сейчас надо заниматься своим делом. Поэтому на сегодняшний день мы готовимся к игре с ЦСКА.

Не знаю, насколько это будет возможным, но, конечно, хотелось бы доиграть чемпионат. Но оценить, как будет развиваться ситуация, довольно сложно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит», набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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