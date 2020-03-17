Мелкадзе: было столько оскорблений со стороны фанатов, что хотелось удалить «Инстаграм»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который выступает за «Тамбов» на правах аренды, рассказал, как он справляется с критикой от болельщиков.

«Я читал и медиа, и комментарии. Контракт со «Спартаком» всех просто взорвал. Я в „Твиттере“ сидел, потому что там быстро выставляли голы. А тут началось, и я даже снёс себе приложение.



В „Инстаграме“ оскорблений было столько, что хотел заблокировать директ и вообще удалить „Инстаграм“, когда подписал контракт. Писали: «Что ты сделал для «Спартака»? Почитай комментарии о себе, сделай выводы». И ладно бы писал футболист второй лиги или тот, кто посвятил футболу день-два. Я же заходил на профили комментаторов: людям по 40 лет, работают на заводах, не разбираются в футболе и не знают, каково это. Было обидно.



Директ я так и не закрыл. Если оскорбляли, старался игнорировать. Мог реагировать на критику, с которой сам соглашался, например, если плохо сыграл или не отдавал передачу. «Отдавай пас почаще, и всё будет нормально. А то постоянно берёшь на себя инициативу», — когда такое писали, я отвечал, что приму к сведению. Если критику культурно подают, легко соглашаюсь. Сам подумай, вменяемый человек будет такие гадости писать? Такие были, есть и будут.



Очень многих блокирую или удаляю сообщения, которые ни о чём. Например, когда видно, что написал маленький мальчик. Люди думают, что я всего добился легко: ни одного гола не забил, а подписал контракт со «Спартаком». Никто не мешал этим комментаторам в пять лет заняться футболом, отдать спорту детство и жизнь и подписать контракт.



До контракта читал комментарии в новостях про себя, после — нет. Перед игрой с «Оренбургом» — последней в 2020-м — открыл почитать: писали, что лучше мне оставаться в «Тамбове».



Сейчас хороших комментариев чуть-чуть больше, чем тех, кто культурно пишет критику. Даже когда забивал, писали: «Молодец, нашёл своё место, оставайся в «Тамбове». Но я верю, что мой потолок выше.



Моя зарплата в „Спартаке“? Даже если деньги были незаслужены, я доказал, что заслуживаю их», — приводит слова Мелкадзе Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Мелкадзе провёл 13 матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.