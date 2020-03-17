Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Колосков: перенос Евро — это идеально для России. Надо отменить всё ради праздника Победы

Колосков: перенос Евро — это идеально для России.
Колосков: перенос Евро — это идеально для России. Надо отменить всё ради праздника Победы
Футбол / Евро-2020 0

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

«Решение перенести Евро — очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдёт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы.

Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее. Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник — 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится.

Надо отменить всё, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошёл бессмертный полк. А всё остальное мы наверстаем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Минус миллиарды! Европейский футбол оценил экономический ущерб от пандемии
Немцы прогнозируют самый глубокий кризис в истории Бундеслиги.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020