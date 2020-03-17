Колосков: перенос Евро — это идеально для России. Надо отменить всё ради праздника Победы

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
«Решение перенести Евро — очень правильное и мудрое. Любые риски, связанные со здоровьем, нужно пресекать. Это пройдёт безболезненно. Будут те же сроки, те же команды, те же самые страны-хозяйки. Возможные проблемы со спонсорами тоже решаемы.
Для России это вообще идеальная ситуация. Вместо чемпионата Европы доиграем свои чемпионаты, появятся настоящие чемпионы и так далее. Надо иметь в виду не только спорт, у нас скоро праздник — 75 лет Победы. Вот это нельзя сорвать, это будет трагедией, если праздник не состоится.
Надо отменить всё, что можно, но добиться того, чтобы праздник состоялся, чтобы прошёл бессмертный полк. А всё остальное мы наверстаем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 марта 2020
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