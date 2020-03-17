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Какой экономический ущерб нанесёт пандемия коронавируса европейскому футболу

Европейский футбол оценил экономический ущерб
Полина Куимова
Минус миллиарды! Европейский футбол оценил экономический ущерб от пандемии
Немцы прогнозируют самый глубокий кризис в истории Бундеслиги.
Футбол 0

В Европе приостановили футбол до апреля, но далеко не факт, что паузу не продлят ещё – коронавирус пока утихать явно не собирается. Некоторые лиги уже начинают считать убытки, и полученные суммы их сильно удручают.

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Серия А

До конца: 12 (13) туров

Пока чемпионат в Италии приостановили, но совсем непонятно, что дальше – будут доигрывать потом, «замораживать» результаты или определят чемпиона по нынешней таблице. К 23 марта клубы должны предоставить лиге возможные варианты решения. Если чемпионат так и не доиграют, то клубы Серии А из-за сложившейся ситуации потеряют около 430 млн евро. А если учитывать ещё доходы от матчдэев и сувенирной продукции, то убытки, по подсчётам La Reppublica, возрастут до 700 млн евро.

Ла Лига

До конца: 11 туров

Ла Лига провела анализ и оценила потери в 678,8 млн евро, если сезон в первом и втором дивизионах так и не будет доигран. Клубы потеряют 549 млн евро на ТВ-правах, 88 млн евро на абонементах и 41,4 млн евро – на билетах. «Футбольная индустрия — это большая часть экономики, от которой зависят многие предприятия в стране. Так что в итоге расчёты могут превысить 678,8 млн евро», — пишет AS.

Если сезон в апреле возобновится, но играть будут при пустых трибунах, то клубы первого дивизиона в общей сложности потеряют 117 млн евро, второго – 12,5 млн.

Бундеслига

До конца: 9 туров

Немцы до последнего не хотели приостанавливать чемпионат, но в понедельник на встрече Немецкой футбольной лиги и 36 клубов было решено, что матчей всё же не будет – пока до 2 апреля. «56 тысяч сотрудников работают в футболе. Без спонсоров и доходов от ТВ-прав все эти люди, а также существование клубов в реальной опасности», — сказал после собрания главный исполнительный директор DFL Кристиан Зайферт.

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке также считает, что немецкий футбол ждёт самый глубокий кризис в истории. Если оставшиеся туры Бундеслиги так и не будут сыграны, то клубы потеряют около 770 млн евро – на ТВ-правах, спонсорах, продаже билетов и мерча (FAZ). «Без этих доходов у многих клубов возникнут большие финансовые проблемы, — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. – Вот почему так важно всё же доиграть сезон».

DFL, в свою очередь, заявила, что поможет клубам, которые столкнутся с финансовыми трудностями: коллективно аккумулируемые деньги распределят тем, кто действительно понесёт наибольшие потери.

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АПЛ

До конца: 9 туров

Потери АПЛ от вируса различные британские издания оцениваются по-разному: кто-то сообщает о жутких 10 миллиардах фунтов, кто-то – 100 млн фунтов в месяц. Оба прогноза выглядят не очень правдоподобно.

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