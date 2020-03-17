«Манчестер Юнайтед» отменил тренировки из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» отменил тренировки всех команд клуба из-за эпидемии коронавируса.



«Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом каждый день. Однако в свете последних указаний правительства и в качестве разумной меры предосторожности первая команда, женская команда клуба и игроки академии теперь будут тренироваться индивидуально, за пределами клубных объектов», — говорится на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. Ранее чемпионат Англии и другие ведущие чемпионаты были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса.