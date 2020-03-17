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Прямая трансляция: влияние коронавируса на мировой спорт

Прямая трансляция: влияние коронавируса на мировой спорт
Футбол 0

«Чемпионат» на своём YouTube-канале запустил трансляцию главных новостей о влиянии коронавируса на мировой спорт. Все сводки оформлены в удобном формате на одной картинке и обновляются автоматически.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России на 17 марта официально известно о 114 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

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