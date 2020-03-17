Глава РПЛ допустил поднятие вопроса о признании текущей турнирной таблицы окончательной

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о дальнейшей судьбе чемпионата в связи с пандемией коронавируса.



«В случае необходимости продления приостановки чемпионата мы с коллегами дополнительно соберёмся и сообщим об этом дополнительно. Никто не может предсказать, как будут развиваться события. Возможно, придётся вернуться к обсуждению вопроса окончания чемпионата по текущей таблице. Но сейчас у нас освободилось время из-за переноса чемпионата Европы, мы можем завершить вопрос в эти даты.



Мы проработали различные варианты календаря, о них мы проинформируем. Что касается распределения мест в еврокубках, то, так как мы намерены завершить чемпионат, места будут распределены по спортивному принципу по итогам завершения чемпионата России. Мы находимся в тесном контакте с РФС. Каждый клуб пришлёт свою позицию по истекающим контрактам, обсудим это с футбольными регуляторами», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Прядкин подтвердил информацию о рекомендации УЕФА