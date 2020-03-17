Гендиректор «Зенита»: перенос Евро позволяет надеяться, что чемпионаты будут доиграны

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о мерах УЕФА и национальных лиг в связи с пандемией коронавируса. Сегодня, 17 марта, стало известно о приостановлении чемпионата России.
«Все решения надо смотреть в контексте позиции УЕФА. А меры, которые сегодня приняли РФС и РПЛ, идут с ней в одном русле. Они выражают солидарность с решением европейских организаций. В первую очередь все отталкиваются от того, что на первом месте идёт здоровье людей: игроков, зрителей, тренеров и всех сотрудников клубов. Перенос Евро-2020 позволяет надеяться на то, что национальные чемпионаты, Лига Европы и Лига чемпионов будут доиграны.
Клубы пока приостановили чемпионат до 10 апреля в соответствии с мерами, принятыми Министерством спорта Российской Федерации, властями Москвы и Санкт-Петербурга. Если нашим надеждам суждено сбыться, при активной весне вирус будет распространяться гораздо медленнее. Надеемся, борьба с вирусом, которую предпринимают не только в России, но и в Европе, принесёт плоды. Посмотрите на Китай: их жёсткие меры уже дают эти самые плоды. Экспонента превратилась в прямую линию», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 марта 2020
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