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БАТЭ обновил эмблему

БАТЭ обновил эмблему
Футбол / Прочие турниры 0

БАТЭ в своём официальном «твиттере» представил обновлённую эмблему клуба.

Новый логотип команды из Борисова выполнен в минималистичном стиле. При этом количество цветов было сокращено до двух – жёлтого и синего.

Фото: «Твиттер» ФК БАТЭ

Ранее эмблема БАТЭ выглядела следующим образом:

Фото: «Твиттер» ФК БАТЭ

БАТЭ был основан в апреле 1996 года. Клуб является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Беларуси. В период с 2006 по 2018 год команда становилась лучшей в национальном первенстве 13 раз подряд. На счету БАТЭ 15 побед в чемпионате, а также три Кубка Беларуси, что также является рекордным показателем. Суперкубок страны коллектив завоёвывал тоже больше остальных — семь раз.

В прошлом сезоне БАТЭ занял второе место в чемпионате Беларуси. Триумфатором турнира стало «Динамо-Брест».

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