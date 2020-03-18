Хонда: хочу однажды сыграть и забить в Антарктиде

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда прокомментировал своё достижение, ставшее уникальным в мировом футболе.
33-летний японец отметился голом за бразильский клуб и стал первым, кто забивал на пяти континентах — всех, кроме Антарктиды.
«Спасибо за поддержку. Я продолжу бросать себе вызовы. И хочу однажды сыграть и забить в Антарктиде», — написал Хонда в своём «твиттере».
Больше всего голов в своей карьере на клубном уровне Хонда забил в составе ЦСКА (28). 26 забитыми мячами хавбек отметился, выступая за нидерландский клуб «ВВВ-Венло». Остальные голы распределились следующим образом: «Нагоя Грампус» (13), «Пачука» (13), «Милан» (11), «Мельбурн Виктори» (8) и «Ботафого» (1). За сборную Японии он сыграл 98 матчей и забил 37 голов.
Видеообзор матча «Ботафого», в котором забил Хонда, доступен на «Чемпионате».
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