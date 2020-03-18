Воспитанник «Зенита» Шамкин: трибуна так аплодировала, что я даже чуть-чуть прослезился

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о сообщениях после дебютного матча за клуб с «Уралом» в 22-м туре чемпионата России (7:1).
«Сколько было сообщений после матча? Не сосчитать! Огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился. Кому отдал? Своему дяде. Я ему ещё в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените».
Что касается Семака, выпуская на поле, он говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось», — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
- 18 марта 2020
-
16:17
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:07
-
15:05
-
15:03
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:08
-
13:39
-
13:34
-
13:11
-
12:48
-
12:47
-
12:20
-
12:16
-
12:08
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:53
-
10:45
-
10:23