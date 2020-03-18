Воспитанник «Зенита» Шамкин: трибуна так аплодировала, что я даже чуть-чуть прослезился

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о сообщениях после дебютного матча за клуб с «Уралом» в 22-м туре чемпионата России (7:1).



«Сколько было сообщений после матча? Не сосчитать! Огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился. Кому отдал? Своему дяде. Я ему ещё в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените».



Что касается Семака, выпуская на поле, он говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось», — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

«Отец привёл на вираж в 4 года». Интервью с ярчайшим талантом «Зенита» со времён Аршавина 17-летний дебютант РПЛ Даниил Шамкин.