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Интервью с полузащитником «Зенита» Даниилом Шамкиным

Интервью с полузащитником «Зенита» Шамкиным
Анатолий Романов
«Отец привёл на вираж в 4 года». Интервью с ярчайшим талантом «Зенита» со времён Аршавина
17-летний дебютант РПЛ Даниил Шамкин.
Футбол / РПЛ 0

В 15 лет Даниил Шамкин сыграл за зенитовскую молодёжку, став самым юным дебютантом в её истории. В 16 уже выступал на уровне ФНЛ и забил свой первый гол на взрослом уровне «Тамбову». А в минувшую субботу 17-летний атакующий полузащитник дебютировал за первую команду «Зенита» в РПЛ. Очень прилично отыграл свои 20 минут с «Уралом». Сергей Семак, судя по всему, остался доволен.

Говорят, Шамкин – самый большой талант зенитовской академии со времён Андрея Аршавина. Кое-чем они действительно похожи, хотя совсем разные. Знакомьтесь с Даниилом.

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«Решение Малкома было правильным. Конечно, в глубине души присутствовало небольшое разочарование, но что поделаешь?»

— Вспомните свои эмоции от дебюта в РПЛ? Когда выходили на поле, колени дрожали?
— Эмоции – непередаваемые. Большое спасибо Сергею Богдановичу, что дал мне сыграть 20 минут в РПЛ в таком возрасте. Все тренеры поддерживали меня. Понятное дело, волнение было. Это нормально, когда в 17 лет выходишь играть перед 30-тысячной аудиторией. Но я быстро с ним справился, и всё получилось очень хорошо.

— Значит, РПЛ – это не страшно? Не космос?
— Да нет. Считаю, это не страшно.

— Что вам сказал Артём Дзюба после того, как вы не забили с его передачи?
— Когда Артём скидывал мне мяч грудью, судья зафиксировал офсайд. Так что момента как такового не было. Что он сказал, это личное. Это было на поле. Он поддержал.

Андрей Аршавин прокомментировал один из моментов игры: «У Малкома был эпизод: Шамкин слева, кати ему и забивай – человек играет дебютный матч, вышел на замену, дай ему почувствовать радость, нет – играет на себя». Обсуждали это с Малкомом?
— Нет, не обсуждали. Малком – футболист высочайшего класса, поиграл в «Бордо» и «Барселоне», поэтому я считаю, что его решение было правильным. Конечно, в глубине души присутствовало небольшое разочарование, но что поделаешь? (Смеётся.)

— Сколько было сообщений на телефоне и в соцсетях после матча?
— Не сосчитать! Огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился.

— Кому-то конкретно отдавали футболку?
— Своему дяде. Я ему ещё в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените».

— Что говорил Сергей Семак, когда выпускал на замену и по окончании матча?
— Выпуская на поле, говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось.

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«Приятно, что болельщики сравнивают с Аршавиным. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе»

— В юношеском футболе вы играли сначала форвардом, потом под нападающим. В «Зените» ещё со сборов выпускают центрхавом. Трудно перестраиваться?
— Мне не тяжело было перестроиться, ведь это всё равно центр поля – что центрфорвард, что «под нападающим», что хав. Наоборот, считаю, лучше играть центрхавом, поскольку я могу быть много с мячом и стараюсь выигрывать верховую борьбу за счёт своих физических качеств.

— Тренер объяснял, почему поставил вас в середину поля, а не под нападающим в схеме 4-4-2?
— Нет, это было его решение. Но мне очень нравится на этой позиции.

— Некоторые болельщики и журналисты после ваших матчей на сборах и с «Уралом» утверждают, что подрастает «новый Аршавин». Несмотря на совсем другие габариты, вы выделяетесь техникой и мышлением на поле. Как относитесь к такому сравнению?
— Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне ещё очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе.

Даниил Шамкин (в центре)

Даниил Шамкин (в центре)

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Кто для вас эталон на своей позиции в мировом футболе?
— Андрес Иньеста. Я долго за ним следил. Иньеста здорово оснащён технически, он покорил моё сердце разрезающими передачами. Хотя нет какого-то одного игрока, на которого я бы равнялся.

— У кого из игроков «Зенита» хотели бы перенять что-то из техники?
— Мне нравится, как Малком работает с мячом. Но, думаю, у него это с рождения, потому что он бразилец.

— Евро-2008, на котором играли Аршавин и Семак, видели?
— Конечно. Мне тогда было шесть лет. Мы всей семьёй смотрели. Я как сейчас помню матч с голландцами. Как Андрей Сергеевич блистал. Была невероятная радость от того, что мы стали бронзовыми призёрами.

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«Я всегда очень любил гимн «Зенита». Подпевал, когда с «Уфой» играли»

— Благодаря Евро-2008 вы увлеклись по-настоящему футболом?
— Я и до этого ходил на матчи «Зенита». Отец впервые привёл меня на фанатский вираж «Петровского», когда мне было четыре года. Кроме того, футболом я начал заниматься с пяти лет, поэтому что-то уже понимал.

— Отец как-то связан с футболом или фанатским движением?
— Нет, отец не связан со спортом и фанатами. Просто они с дядей часто ходили на «Петровский». Иногда и на выездные матчи ездили. Для меня каждый поход на вираж был как праздник. Самый яркий момент – сумасшедший гол Халка «Боруссии» чуть ли не с 40 метров.

— Раз вы регулярно ходили на фан-сектор, у вас наверняка появились любимые зенитовские заряды?
— Я всегда очень любил гимн «Зенита». Все слова знаю. От них – аж муражки по телу. Всегда подпевал.

— А сейчас подпеваете, будучи игроком команды?
— Честно говоря, один раз о чём-то задумался на скамейке и стал подпевать. Когда с «Уфой» играли.

— Как партнёры отреагировали?
— Да тоже начали подпевать! (Смеётся.)

— Transfermarkt включил вас в список самых талантливых игроков мира своего возраста. Звезду не поймали?
— Не думаю, что могу поймать звезду. Это не в моём характере. Спасибо родителям, которые так воспитали – они быстро бы на место поставили. Был безумно счастлив, когда Transfermarkt внёс мою фамилию в список самых талантливых игроков мира. Но для меня это значит, что я должен работать ещё больше и больше, чтобы поддерживать статус.

— Сколько трофеев выиграли с «Зенитом» на юношеском уровне?
— Очень много. Самая запоминающаяся победа – в чемпионате России. Турнир проходил в Крымске в 2018 году.

— Вы стали героем того первенства: забили два мяча в матче с ЦСКА (2:0) в полуфинале и единственный гол в финале с «Локомотивом»…
— Да, на данный момент гол «Локомотиву» – важнейший в моей карьере. Я забил ударом с 25-30 метров. Попал прямо в девятку.

— Вы били наудачу или у вас настолько поставленный удар, что часто забиваете издали?
— У меня поставленный удар, а в том эпизоде я ещё увидел, что вратарь «Локомотива» замешкался, поэтому решил пробить.

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«Начал всерьёз увлекаться книгами, когда прочитал автобиографию Ибрагимовича. Был очень вдохновлён его историей»

— Вы начинали в зенитовской академии с нынешним защитником ЦСКА Вадимом Карповым. Он тогда стоял в воротах. Каким он был голкипером?
— Мы практически с одного двора и в академии были вместе с самого детства. Честно говоря, центральным защитником у него получается играть лучше, чем вратарём (смеётся).

— Сейчас общаетесь? Не завидовали, что он раньше вас заиграл в РПЛ?
— Мы до сих пор очень хорошо общаемся. И в сборной России вместе были. Я не завидовал, а, наоборот, радовался за него. Знаю, что ему всё нравится в ЦСКА. Очень показательным был момент, когда партнёры по команде заступились за него в матче со «Спартаком».

— У вас самого были когда-нибудь конфликты с принципиальными соперниками из «Спартака» или ЦСКА?
— Мы не конфликтовали, наверное, потому что хорошо общались и дружили в сборной России. Когда приезжаю в Москву, достаточно часто встречаемся с ребятами. Да, на поле мы соперники, но до стычек дело не доходило.

— В академии вас наказывали за какие-нибудь проступки?
— Как и всех, случалось иногда. Помню, была история, когда мы поехали командой в лагерь в Зеленогорск. После отбоя сразу не уснуть – начали баловаться, кидаться тапками друг в друга. В этот момент в комнату зашёл наш тренер вратарей – Сергей Чижевский. Из всех ребят почему-то наказали только меня, выставили в коридор в одних трусах. Стоял там до прихода главного тренера. Отбой был рано, часов в десять, а тренер пришёл примерно в одиннадцать. Сказал – с утра поговорим. Кстати, сейчас Сергей Георгиевич тренирует женскую команду «Зенита». Бывает, вспоминаем тот случай, когда с ним видимся.

— Слышал, вы много читаете. Какая книга особенно сильно повлияла на вас?
— Начал всерьёз увлекаться книгами, когда прочитал автобиографию Златана Ибрагимовича. Лет в 12. Я был очень вдохновлён его историей, захотел побольше узнать про него. Что-то ещё прочитал, посмотрел фильм о Златане. Вообще, сначала я читал только автобиографии спортсменов, футболистов, а потом перешёл на романы и другую литературу.

— В прошлом году вы запустили линию одежды с собственным дизайном. Как продвигаются дела в этой сфере?
— Теперь у меня в голове только футбол. Я завязал с этим.

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