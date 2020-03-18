«Отец привёл на вираж в 4 года». Интервью с ярчайшим талантом «Зенита» со времён Аршавина

В 15 лет Даниил Шамкин сыграл за зенитовскую молодёжку, став самым юным дебютантом в её истории. В 16 уже выступал на уровне ФНЛ и забил свой первый гол на взрослом уровне «Тамбову». А в минувшую субботу 17-летний атакующий полузащитник дебютировал за первую команду «Зенита» в РПЛ. Очень прилично отыграл свои 20 минут с «Уралом». Сергей Семак, судя по всему, остался доволен.



Говорят, Шамкин – самый большой талант зенитовской академии со времён Андрея Аршавина. Кое-чем они действительно похожи, хотя совсем разные. Знакомьтесь с Даниилом.

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«Решение Малкома было правильным. Конечно, в глубине души присутствовало небольшое разочарование, но что поделаешь?»

— Вспомните свои эмоции от дебюта в РПЛ? Когда выходили на поле, колени дрожали?

— Эмоции – непередаваемые. Большое спасибо Сергею Богдановичу, что дал мне сыграть 20 минут в РПЛ в таком возрасте. Все тренеры поддерживали меня. Понятное дело, волнение было. Это нормально, когда в 17 лет выходишь играть перед 30-тысячной аудиторией. Но я быстро с ним справился, и всё получилось очень хорошо.



— Значит, РПЛ – это не страшно? Не космос?

— Да нет. Считаю, это не страшно.



— Что вам сказал Артём Дзюба после того, как вы не забили с его передачи?

— Когда Артём скидывал мне мяч грудью, судья зафиксировал офсайд. Так что момента как такового не было. Что он сказал, это личное. Это было на поле. Он поддержал.



— Андрей Аршавин прокомментировал один из моментов игры: «У Малкома был эпизод: Шамкин слева, кати ему и забивай – человек играет дебютный матч, вышел на замену, дай ему почувствовать радость, нет – играет на себя». Обсуждали это с Малкомом?

— Нет, не обсуждали. Малком – футболист высочайшего класса, поиграл в «Бордо» и «Барселоне», поэтому я считаю, что его решение было правильным. Конечно, в глубине души присутствовало небольшое разочарование, но что поделаешь? (Смеётся.)



— Сколько было сообщений на телефоне и в соцсетях после матча?

— Не сосчитать! Огромное количество писем и звонков. Приятно, что люди, с которыми я уже не общаюсь лет пять, откликнулись и поздравили. Когда подбежал к трибуне отдавать футболку, мне так аплодировали, что я даже чуть-чуть прослезился.



— Кому-то конкретно отдавали футболку?

— Своему дяде. Я ему ещё в раннем детстве пообещал, что отдам первую футболку после дебюта в «Зените».



— Что говорил Сергей Семак, когда выпускал на замену и по окончании матча?

— Выпуская на поле, говорил конкретные вещи, а Анатолий Александрович Тимощук ещё действия на стандартах объяснял. Но больше всего запомнилось, как Сергей Богданович сказал, что хочет увидеть мой гол в дебютном матче. Увы, не получилось.

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«Приятно, что болельщики сравнивают с Аршавиным. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе»

— В юношеском футболе вы играли сначала форвардом, потом под нападающим. В «Зените» ещё со сборов выпускают центрхавом. Трудно перестраиваться?

— Мне не тяжело было перестроиться, ведь это всё равно центр поля – что центрфорвард, что «под нападающим», что хав. Наоборот, считаю, лучше играть центрхавом, поскольку я могу быть много с мячом и стараюсь выигрывать верховую борьбу за счёт своих физических качеств.



— Тренер объяснял, почему поставил вас в середину поля, а не под нападающим в схеме 4-4-2?

— Нет, это было его решение. Но мне очень нравится на этой позиции.



— Некоторые болельщики и журналисты после ваших матчей на сборах и с «Уралом» утверждают, что подрастает «новый Аршавин». Несмотря на совсем другие габариты, вы выделяетесь техникой и мышлением на поле. Как относитесь к такому сравнению?

— Очень приятно, что болельщики сравнивают меня в таком возрасте с легендой. Спасибо им за веру. Мне ещё очень далеко до Андрея Сергеевича. Пока нас объединяет только то, что мы выросли в одной футбольной школе.

Даниил Шамкин (в центре) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Кто для вас эталон на своей позиции в мировом футболе?

— Андрес Иньеста. Я долго за ним следил. Иньеста здорово оснащён технически, он покорил моё сердце разрезающими передачами. Хотя нет какого-то одного игрока, на которого я бы равнялся.



— У кого из игроков «Зенита» хотели бы перенять что-то из техники?

— Мне нравится, как Малком работает с мячом. Но, думаю, у него это с рождения, потому что он бразилец.



— Евро-2008, на котором играли Аршавин и Семак, видели?

— Конечно. Мне тогда было шесть лет. Мы всей семьёй смотрели. Я как сейчас помню матч с голландцами. Как Андрей Сергеевич блистал. Была невероятная радость от того, что мы стали бронзовыми призёрами.

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«Я всегда очень любил гимн «Зенита». Подпевал, когда с «Уфой» играли»

— Благодаря Евро-2008 вы увлеклись по-настоящему футболом?

— Я и до этого ходил на матчи «Зенита». Отец впервые привёл меня на фанатский вираж «Петровского», когда мне было четыре года. Кроме того, футболом я начал заниматься с пяти лет, поэтому что-то уже понимал.



— Отец как-то связан с футболом или фанатским движением?

— Нет, отец не связан со спортом и фанатами. Просто они с дядей часто ходили на «Петровский». Иногда и на выездные матчи ездили. Для меня каждый поход на вираж был как праздник. Самый яркий момент – сумасшедший гол Халка «Боруссии» чуть ли не с 40 метров.



— Раз вы регулярно ходили на фан-сектор, у вас наверняка появились любимые зенитовские заряды?

— Я всегда очень любил гимн «Зенита». Все слова знаю. От них – аж муражки по телу. Всегда подпевал.



— А сейчас подпеваете, будучи игроком команды?

— Честно говоря, один раз о чём-то задумался на скамейке и стал подпевать. Когда с «Уфой» играли.



— Как партнёры отреагировали?

— Да тоже начали подпевать! (Смеётся.)



— Transfermarkt включил вас в список самых талантливых игроков мира своего возраста. Звезду не поймали?

— Не думаю, что могу поймать звезду. Это не в моём характере. Спасибо родителям, которые так воспитали – они быстро бы на место поставили. Был безумно счастлив, когда Transfermarkt внёс мою фамилию в список самых талантливых игроков мира. Но для меня это значит, что я должен работать ещё больше и больше, чтобы поддерживать статус.



— Сколько трофеев выиграли с «Зенитом» на юношеском уровне?

— Очень много. Самая запоминающаяся победа – в чемпионате России. Турнир проходил в Крымске в 2018 году.



— Вы стали героем того первенства: забили два мяча в матче с ЦСКА (2:0) в полуфинале и единственный гол в финале с «Локомотивом»…

— Да, на данный момент гол «Локомотиву» – важнейший в моей карьере. Я забил ударом с 25-30 метров. Попал прямо в девятку.



— Вы били наудачу или у вас настолько поставленный удар, что часто забиваете издали?

— У меня поставленный удар, а в том эпизоде я ещё увидел, что вратарь «Локомотива» замешкался, поэтому решил пробить.

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— Вы начинали в зенитовской академии с нынешним защитником ЦСКА Вадимом Карповым. Он тогда стоял в воротах. Каким он был голкипером?

— Мы практически с одного двора и в академии были вместе с самого детства. Честно говоря, центральным защитником у него получается играть лучше, чем вратарём (смеётся).



— Сейчас общаетесь? Не завидовали, что он раньше вас заиграл в РПЛ?

— Мы до сих пор очень хорошо общаемся. И в сборной России вместе были. Я не завидовал, а, наоборот, радовался за него. Знаю, что ему всё нравится в ЦСКА. Очень показательным был момент, когда партнёры по команде заступились за него в матче со «Спартаком».



— У вас самого были когда-нибудь конфликты с принципиальными соперниками из «Спартака» или ЦСКА?

— Мы не конфликтовали, наверное, потому что хорошо общались и дружили в сборной России. Когда приезжаю в Москву, достаточно часто встречаемся с ребятами. Да, на поле мы соперники, но до стычек дело не доходило.



— В академии вас наказывали за какие-нибудь проступки?

— Как и всех, случалось иногда. Помню, была история, когда мы поехали командой в лагерь в Зеленогорск. После отбоя сразу не уснуть – начали баловаться, кидаться тапками друг в друга. В этот момент в комнату зашёл наш тренер вратарей – Сергей Чижевский. Из всех ребят почему-то наказали только меня, выставили в коридор в одних трусах. Стоял там до прихода главного тренера. Отбой был рано, часов в десять, а тренер пришёл примерно в одиннадцать. Сказал – с утра поговорим. Кстати, сейчас Сергей Георгиевич тренирует женскую команду «Зенита». Бывает, вспоминаем тот случай, когда с ним видимся.



— Слышал, вы много читаете. Какая книга особенно сильно повлияла на вас?

— Начал всерьёз увлекаться книгами, когда прочитал автобиографию Златана Ибрагимовича. Лет в 12. Я был очень вдохновлён его историей, захотел побольше узнать про него. Что-то ещё прочитал, посмотрел фильм о Златане. Вообще, сначала я читал только автобиографии спортсменов, футболистов, а потом перешёл на романы и другую литературу.



— В прошлом году вы запустили линию одежды с собственным дизайном. Как продвигаются дела в этой сфере?

— Теперь у меня в голове только футбол. Я завязал с этим.