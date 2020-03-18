Крыховяк высказался о переносе Евро на 2021 год

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.



«Перенос Евро — это хорошее решение. К сожалению, ситуация в Европе сейчас не лучшая. Чемпионат Европы – мечта каждого футболиста. Мы очень много работаем, бьёмся за наши национальные сборные. Но поверьте, если Евро состоится на год позже, это не такая уж большая разница. А вот здоровье – это самое главное. Давайте будем беречь друг друга. А футбол обязательно вернётся!» — цитирует Крыховяка пресс-служба «Локомотива».

Вчера, 17 марта, УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года из-за эпидемии коронавируса. Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах, одним из которых является Санкт-Петербург.