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Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Терешкову. Его вывесили не болельщики

Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Терешк
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Терешкову. Его вывесили не болельщики
Футбол / РПЛ 0

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов по итогам 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал» — «Рубин»: в рапорте была сделана запись о том, что болельщики «Арсенала» вывесили несогласованный баннер на восточной трибуне (про Валентину Терешкову. – Прим. «Чемпионата»). Далее от делегата поступило заявление, что ещё один несогласованный баннер появился уже на западной трибуне. Дважды демонстрировался несогласованный баннер. «Арсенал» оштрафован за это на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Ахмат» — «Динамо»: за необеспечение безопасности на стадионе и за массовое появление посторонних лиц на поле оштрафовать «Ахмат» на 150 тысяч рублей. Футболисты «Ахмата» получили шесть предупреждений, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

«Сочи» — «Краснодар»: Мусаев покидал пределы технической зоны. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Тамбов» — «Крылья Советов»: за скандирования ненормативной лексики болельщиками «Крыльев Советов» клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. За действия зрителя, который создал угрозу собственной жизни, оштрафовать «Крылья Советов» на 25 тысяч рублей», — добавил Григорьянц.

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Трибуны стадионов в РПЛ не в первый раз используют так, как в Туле в этом туре.
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