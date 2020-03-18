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Игроки, тренеры и сотрудники «Рубина» пройдут тест на коронавирус

Игроки, тренеры и сотрудники «Рубина» пройдут тест на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что вся команда пройдёт текст на коронавирус в ближайшее время.

«Сейчас, думаю, все должны рассуждать как граждане, не как профессионалы. Ситуация действительно очень серьёзная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая. Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идёт, – постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих.

Мы возьмём пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, пройдёт тест на коронавирус», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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