Неймар и Тьяго Силва вернулись в Бразилию из-за пандемии коронавируса
Футболисты «Пари Сен-Жермен» Неймар и Тьяго Силва вернулись в Бразилию из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN.
По информации источника, французский клуб разрешил всем игрокам самостоятельно решить, где они хотят самоизолироваться. Некоторые, как Неймар и Силва, приняли решение вернуться на родину. Другие футболисты предпочли остаться в Париже. В их число вошёл защитник Маркиньос. На данный момент «ПСЖ» не принял решение о том, когда возобновятся тренировки.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. Из-за коронавируса были приостановлены чемпионат Франции и другие ведущие турниры.
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