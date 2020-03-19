Более половины читателей «Чемпионата» одобрило приостановку РПЛ до 10 апреля

Читатели «Чемпионата» приняли участие в опросе о приостановке проведения матчей Российской Премьер-Лиги до 10 апреля в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Более половины участников голосования – 54% –, считает, что руководство РПЛ приняло единственно верное решение о паузе в чемпионате. 24% респондентов придержались мнения, что нужно было продолжать играть без зрителей. 22% посчитали, что за три недели ничего не изменится, и правильнее было закончить сезон прямо сейчас.
Всего в голосовании приняло участие более 7 тысяч человек.
На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.
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