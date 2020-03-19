Буффон рассказал, что до 7 лет болел за «Ювентус», а потом начал поддерживать «Интер»

42-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал своё возвращение в Италию из «Пари Сен-Жермен» и рассказал, какие команды поддерживал в юном возрасте.

«Возвращение в «Ювентус» было естественным. В конце концов, у меня был замечательный год в Париже, и я должен сказать, что он мне нужен, чтобы очистить себя от токсинов. Я всегда оставался на связи с «Юве», с президентом, со спортивным директором Фабио Паратичи и старыми друзьями. Я не знаю, что будет в следующем году. Два года назад я практически завершил карьеру, а потом произошло то, что случилось.

Я чувствую себя хорошо и хочу уважать мечты, которые у меня были, когда я был маленьким мальчиком. В таком возрасте я был бы в восторге, если бы мне сказали, что я стану вратарем Серии С.

Хотите ли вы откровения? Я болел за «Ювентус» до 7 лет. Но я влюбился в игру Джованни Трапаттони, и когда он перешёл в «Интер» в 1986 году, я метался, потому что моя любовь к его характеру была такой, что я тогда поддерживал «Интер». Затем я начал болеть за «Пескару», «Комо», «Авеллино», «Кампобассо», а затем с 12 лет я начал поддерживать «Дженоа». Это ясно показывает, насколько важные фигуры выходят за пределы команды», — цитирует Буффона Goal.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых пропустил 9 мячей и 3 раза отыграл на ноль.