Рахимов: у молодого Сёмина эмоции били через край

Бывший главный тренер «Амкара», «Ахмата» и московского «Локомотива» Рашид Рахимов, 18 марта отметивший 55-летие, рассказал, как играл за «Памир» из Душанбе под руководством нынешнего тренера «Локо» Юрия Сёмина.
«Меня позвали в дубль ещё в 1981-м. Первый матч за «Памир» провёл 16-летним. На Кубок СССР, это была какая-то ранняя стадия. И вот как раз наше поколение влилось в команду практически одновременно с тем, как её принял Сёмин. При нём и стал играть на позиции левого защитника — а до этого был нападающим, много забивал… Юрий Палыч был совсем молодым тренером, только в «Кубани» успел недолго поработать, когда в середине 1983-го возглавил «Памир».
Конечно, эмоции у Палыча уже тогда били через край, сами можете представить! Это сейчас, с возрастом, стал поспокойнее. Впрочем, мы все, наверное, со временем меньше эмоции показываем. Понимаешь: надо не сразу пар выпускать, а сначала проанализировать ситуацию. И потом уже высказаться", — приводит слова Рахимова пресс-служба «Локомотива».
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