«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты из «Челси» ещё на сезон

«Рома» начнёт переговоры с «Челси» о продлении аренды защитника Давиде Дзаппакосты ещё на сезон. Об этом сообщает в своём "твиттере" журналист Николо Скира.

Дзаппакоста перешёл в «Рому» в августе 2019 года. Соглашение между клубами было рассчитано на полсезона с возможностью продления аренды до конца сезона-2019/2020.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 27-летний футболист провёл единственный матч, пропустив большую часть сезона из-за серьёзного повреждения колена.

В настоящее время проведение матчей чемпионата Италии приостановлено из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Итальянская федерация футбола планирует возобновить розыгрыш 3 мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.