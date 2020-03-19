«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты из «Челси» ещё на сезон

«Рома» начнёт переговоры с «Челси» о продлении аренды защитника Давиде Дзаппакосты ещё на сезон. Об этом сообщает в своём "твиттере" журналист Николо Скира.
Дзаппакоста перешёл в «Рому» в августе 2019 года. Соглашение между клубами было рассчитано на полсезона с возможностью продления аренды до конца сезона-2019/2020.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 27-летний футболист провёл единственный матч, пропустив большую часть сезона из-за серьёзного повреждения колена.
В настоящее время проведение матчей чемпионата Италии приостановлено из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Итальянская федерация футбола планирует возобновить розыгрыш 3 мая.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.
- 19 марта 2020
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