«Скучаю по тебе». Шюррле, помещённый на карантин, опубликовал трогательное фото с сыном

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле, помещённый на карантин после возвращения из Германии, опубликовал трогательное фото с сыном на своей странице в «Инстаграме».

«Скучаю по тебе», – написал Шюррле.

Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Андре Шюррле.

Вчера, 18 марта, руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что Шюррле помещён на карантин. Футболист проходил реабилитацию после травмы в Германии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.