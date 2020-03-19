«Скучаю по тебе». Шюррле, помещённый на карантин, опубликовал трогательное фото с сыном
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле, помещённый на карантин после возвращения из Германии, опубликовал трогательное фото с сыном на своей странице в «Инстаграме».
«Скучаю по тебе», – написал Шюррле.
Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Андре Шюррле.
Вчера, 18 марта, руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что Шюррле помещён на карантин. Футболист проходил реабилитацию после травмы в Германии.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Шюррле помещён на карантин
Читайте также
- 19 марта 2020
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
Партнерский контент