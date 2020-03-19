Хёведес: чемпионат приостановлен, а тренировки продолжаются. Сумасшествие

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал приостановку чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

«Что происходит в городах? Всё как обычно. Рестораны забиты, метро забито. Даже улицы. Здесь вирус тоже постепенно приближается. Официально. Например, спортивные мероприятия запрещены в Москве и Санкт-Петербурге. Я был больше всего удивлён в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного пугала, был полный стадион. Сейчас, конечно, чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако тренировки продолжаются. Сумасшествие», – приводит слова Хёведеса T-Online.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. Локомотив располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), на третьем месте располагается «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36).