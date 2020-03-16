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Хёведес: играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации — нереально

Хёведес: играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации — нереально
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«3:1 против одного из самых сильных наших соперников. Но играть в футбол, когда мир находится в такой ситуации — нереально. Сидите дома, в безопасности», — написал Хёведес на своей странице в «Инстаграме».

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотив» на выезде победил «Ростов». Встреча, проходившая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Локомотив» набрал 41 очко и вышел на второе место в чемпионате России. Москвичи по личным показателям опережают «Краснодар», который в 22-м туре проиграл «Сочи» (0:2). «Ростов» (38) занимает четвёртое место в таблице.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,4 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 76 тыс.

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