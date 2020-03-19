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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Министр спорта и молодёжи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный чемпионат страны приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, также временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги, передаёт Fanatik.

Турецкая Суперлига и чемпионат Беларуси до сегодняшнего дня оставались единственными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящий момент в чемпионате Турции лидирует «Трабзонспор» (53 очка), все команды сыграли по 26 матчей. Турция стала одной из первых стран, где футбольные матчи начали проводить без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 9000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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