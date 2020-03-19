Ахметов поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов принял участие в челлендже «Оставайся дома».
«Эстафету „Оставайся дома“ принимает Ильзат Ахметов», — сообщается в официальном «инстаграме» ЦСКА.
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
В нынешнем сезоне 22-летний Ахметов провёл 21 матч в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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