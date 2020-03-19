Федун — о падении цен на нефть: три кризиса пережили и четвёртый переживём!

Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун выразил мнение, что Россия сумеет преодолеть экономический кризис, который вызван падением цен на нефть на мировом рынке.
«Я сказал следующее. Что никогда ещё у нас не было таких хороших условий для того, чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы — 500 миллионов. Всё! Просто вопрос — зачем?
Надо пытаться через какое-то время начать договариваться с ОПЕК (страны — экспортёры нефти. Прим. — „Чемпионата“). Три кризиса пережили и четвёртый переживём», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — Казань».
Напомним, что цены на нефть снизились после того, как Россия расторгла сделку с ОПЕК по сокращению производства. В результате этого рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро.
- 19 марта 2020
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