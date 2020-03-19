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Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России

Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал своё интервью бразильским СМИ, в котором он рассказывал о ситуации с коронавирусом в России.

«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражённых, но при этом приняты такие серьёзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее Ари дал интервью бразильскому радио Jovem Pan. На сайте радиостанции опубликовали его цитату, в которой говорилось, что российские власти не разглашают сведения о реальном числе заражённых коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.

Ари: считаю, российские власти не разглашают реальное число заражённых коронавирусом
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