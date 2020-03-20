Чернов — о коронавирусе: в Москве на 12 млн человек меньше ста заражённых — это несерьёзно
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Форму поддерживаю, как и все — либо в тренажёрном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что её отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.
Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасёт? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчёт вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста заражённых — это несерьёзно. От ОРВИ больше умирает в день», — приводит слова Чернова Sport24.
Ари: считаю, российские власти не разглашают реальное число заражённых коронавирусом
Ари заявил, что бразильские СМИ исказили его слова о числе заражённых в России
Читайте также
- 20 марта 2020
-
01:22
-
01:00
-
00:54
-
00:33
-
00:19
-
00:05
- 19 марта 2020
-
23:57
-
23:54
-
23:29
-
23:27
-
23:12
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:30
-
21:22
-
21:16
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:07
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:40
Партнерский контент