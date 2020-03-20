Чернов — о коронавирусе: в Москве на 12 млн человек меньше ста заражённых — это несерьёзно

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился мнением о пандемии коронавируса.



«Форму поддерживаю, как и все — либо в тренажёрном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что её отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

Пустые полки? Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасёт? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчёт вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России, или даже хотя бы в Москве, где на 12 млн человек меньше ста заражённых — это несерьёзно. От ОРВИ больше умирает в день», — приводит слова Чернова Sport24.

Ари: считаю, российские власти не разглашают реальное число заражённых коронавирусом