Бенитес вместе с «Далянь Ифан» вернулся в Китай из Испании

«Далянь Ифан» под руководством главного тренера Рафаэля Бенитса, вернулся в Китай, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Далянь Ифан» вернулся в Китай после длительного пребывания в Испании, где проходил их тренировочный сбор. Клуб долгое время не мог покинуть Испанию из-за пандемии коронавируса. Однако теперь в Китае безопаснее, чем в Европе и клуб принял решение о возвращении. При этом, всем игрокам и сотрудникам клуба предстоит пройти 14-дневный карантин.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 200 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 9 тыс. смертей.
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