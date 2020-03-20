Иммобиле: С. Индзаги здорово сочетает в себе качества Эмери и Клоппа

Итальянский нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о схожести и различиях в тренерском подходе между нынешним главным тренером римлян Симоне Индзаги с Унаи Эмери и Юргеном Клоппом, под руководством которых он выступал в «Севилье» и дортмундской «Боруссии» соответственно.
«Тренировки в Испании и Италии довольно схожи. Эмери делает большой упор на тактику. То, как он готовится к матчам, немного напоминает мне Конте.
У Клоппа было совсем по-другому. Все тренировки проходили с мячом, игроки находились в постоянном движении и ни на секунду не останавливались. Он многое дал мне как тренер.
В стиле Индзаги, разумеется, больше итальянского, но при этом он здорово сочетает качества двух других [тренеров]. Много работаем с мячом, а тактикой занимаемся столько, сколько нужно, не перебарщиваем», — приводит слова Иммобиле Football Italia.
В текущем сезоне за «Лацио» Иммобиле принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись 30 голами и 7 результативными передачами.
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