Почеттино: Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высоко оценил качества нападающего «Интера» 22-летнего соотечественника Лаутаро Мартинеса, назвав его одним из лучших форвардов в мире.

«Лаутаро Мартинес — один из лучших нападающих в мире. Дело не только в том, что он делает сейчас, но и в том, что его потенциал означает в будущем. Если составить список звёздных нападающих в больших клубах, очевидно, что его имя должно там быть», — сказал в эфире радио La Plata Маурисио Почеттино.



В текущем сезоне Мартинес принял участие в 31 матче за «Интер», в которых отметился 16 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



«Нерадзурри» заплатили € 25 млн, чтобы подписать контракт с нападающим аргентинского «Расинга» летом 2018 года, и теперь у «Интера» есть пункт отступных игрока в размере € 111 млн.