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Бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал, как карантин может повлиять на футболистов

Бывший врач «Спартака» Вартапетов рассказал, как карантин может повлиять на футболистов
Футбол / РПЛ 0

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как отсутствие привычных нагрузок в условиях карантина из-за коронавируса может повлиять на форму футболистов.

«Если игрок находится в бездействии больше четырёх дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения. Тем более речи не идёт о тактике, необходимой любому тренеру. После того как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска.

Самостоятельные тренировки? Речь идёт только о пробежках. Аэробная работа. Ещё велосипед. А больше ничего придумать нельзя. Объём работы? В профессиональных командах рассчитывают его персонально для каждого человека, это зависит от частоты пульса. Но если взять в среднем, то общий объём тренировок должен составить не менее часа с перерывами на стретчинг, разминки и так далее», – приводит слова Вартапетова «RT на русском».

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