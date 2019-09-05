Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Бракамонте, Ковач, Красич

На троих у этих футболистов более 500 матчей и 89 голов в составах российских клубов. Нападающий, полузащитник и защитник – из них могла бы выйти хорошая команда. Она бы точно стала лучшей у тебя во дворе. Но на футбольном поле они всегда были соперниками, которые в начале 2000-х не раз рубились друг против друга.

Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Вагнер, Алекс, Текке Скучаете по ним?

Сейчас каждый из них завершил карьеру. В этой подборке мы расскажем о бывшем футболисте «Спартака» Радославе Коваче, экс-полузащитнике ЦСКА Милоше Красиче и нападающем сразу нескольких российских команд Экторе Бракамонте.

Годы в РФПЛ: 2005-2009



Клуб: «Спартак»



Чешский защитник стал спартаковцем в 2005 году. За четыре сезона он провёл 127 матчей и забил 11 мячей. Лучшего результата Ковач не смог достичь ни в одном другом клубе. Однако самого главного ему добиться так и не удалось – футболист не выигрывал трофеев в московской команде.

Легионеры «Спартака» 2000-х. Где они сейчас? Играть продолжают лишь двое.

В 2016 году Ковач завершил карьеру в чешской «Спарте», из которой когда-то и перешёл в «Спартак». После этого он стал ассистентом главного тренера клуба и до лета 2019 года занимал этот пост. Однако сейчас в «Спарте» тренерский штаб сменился, а в новом бывшему футболисту места не нашлось.



Во время паузы в работе Ковач с футболом не расстаётся. В начале августа он сыграл за любительские клуб «Спартак» из города Лоучна-над-Десной. Именно в нём будущий игрок сборной Чехии начал заниматься любимым делом в далёком 1988-м. На матч пришло около 700 зрителей, что стало невероятным достижением для любительской лиги. К сожалению, клуб Ковача проиграл со счётом 1:6.



«Раньше мы думали над тем, чтобы Радек присоединился к нам, но не получилось. Поэтому очень рады, что это удалось осуществить сейчас. Радек не считает себя звездой, он обычный парень, один из нас. Здесь у него огромная популярность, местные жители могли бы спокойно выбрать его президентом», — сказал главный тренер чешского «Спартака» Томас Диргас. Кто знает, возможно, когда-то он впрямь станет большим руководителем.

Радослав Ковач Фото: РИА Новости/instagram.com/jirijirzizu

Годы в РФПЛ: 2003-2012



Клубы: «Москва», «Ростов», «Терек»

Аргентинский нападающий раньше всех футболистов из этой подборки появился в России. В 2003 году Бракамонте стал игроком «Торпедо-Металлург». Кто-нибудь помнит ещё о таком? Ещё более удивительно, что «Торпедо-Металлург» купило форварда у «Боки Хуниорс». Позже команда стала называться «Москва», а когда она развалилась, Бракамонте уехал в Грозный. Последним же клубом аргентинца в России стал «Ростов».

«К концу игры у Слуцкого садились батарейки, и он переставал качаться» Мы разыскали самого результативного и весёлого аргентинца в истории чемпионата России. Это интервью поднимет вам настроение!

Как и Ковач, трофеев нападающий не завоевал, однако любовь болельщиков – точно. Добрый, весёлый, чем-то напоминающий рок-звезду. Все знали, что Бракамонте любит играть на гитаре. Он и сейчас с удовольствием этим занимается.

Даже иногда выступает. Получается весьма интересно.

Его группа называется BFBB (Bracamonte Football Blues Band). В 2018 году они даже немного гастролировали по России.

Но это всё происходит в свободное от работы время. В 2011 году бывший нападающий впервые попробовал себя в роли одного из наставников команды. Он стал играющим тренером «Терека». В 2012 году Бракамонте вернулся в Аргентину и работает в системе «Боки Хуниорс». Недавно стало известно, что 7 сентября форвард сыграет в прощальном матче своего друга и соотечественника Пабло Гиньясу, который, к слову, в 2004 году провёл сезон в подмосковном «Сатурне».

Эктор Бракамонте Фото: РИА Новости/instagram.com/popibraca

Годы в РФПЛ: 2004-2010



Клуб: ЦСКА



Сербский полузащитник, в отличие от вышеназванных коллег, собрал в России большое количество трофеев – 10. Четыре раза Красич побеждал с ЦСКА в Кубке России, трижды – в Суперкубке, два раза выигрывал чемпионат и один раз – Кубок УЕФА.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е Продолжаем представлять наш вариант лучших легионеров в истории РФПЛ. На очереди 9-я часть.

В 2010 году серб уезжал в итальянский «Ювентус» в ранге европейской звезды. Однако в топовом чемпионате Красич раскрыться не сумел. Позже он уедет в Турцию и будет играть за «Фенербахче», потом отправится во французскую «Бастию». Карьера полузащитника завершилась летом 2019 года. Последним его клубом стала польская «Лехия».



К сожалению, о нынешнем положении дел бывшего полузащитник ЦСКА ничего неизвестно. Экс-футболист, не выходивший на поле с декабря 2018 года, не имеет аккаунтов в социальных сетях, а СМИ не писали о нём с мая. Тогда он посетил матч ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» (6:0).



«Очень классный и современный стадион. Игроки ЦСКА показали хорошую игру, победили с крупным счетом. Я встретился с друзьями, которых не видел пару лет, от посещения матча только фантастические эмоции. Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА за то, что меня хорошо принимали всегда, как и в этот раз. Огромное им спасибо! Меня не забыли», — сказал Красич.

Милош Красич Фото: РИА Новости/instagram.com/jevta_milance

Не забыли! Как и всех из этой подборки.