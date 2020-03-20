ЦСКА представил музыкальный баттл Гончаренко vs Дивеев

Пресс-служба московского ЦСКА на странице клуба в «Твиттере» опубликовала видеоролик с музыкальным баттлом, в котором главный тренер Виктор Гончаренко противостоит защитнику Игорю Дивееву.

«Скрашиваем время домашних посиделок музыкальным баттлом #ВМГ vs Дивей!», — говорится в сообщении «армейцев».

Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Напомним, в середине марта Российский футбольный союз принял решение приостановить чемпионат России в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020