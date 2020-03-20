Результаты всех футбольных матчей дня

В пятницу, 21 марта, состоялись матчи чемпионатов Беларуси, Австралии, Сингапура и Туркменистана.

В 1-м туре чемпионата Беларуси действующий чемпион страны «Динамо» Брест принимал «Смолевичи». Встреча завершилась вничью — 1:1. Счёт открыли гости — на 55-й минуте матча нападающий Владислав Мухамедов отправил мяч в ворота соперника. На 69-й минуте счёт сравнял полузащитник динамовцев Габи.

В другом матче тура минское «Динамо» принимало брестский «Рух». Гости обыграли минчан благодаря голу защитника Алексея Ковтуна на 26-й минуте, встреча завершилась со счётом 0:1.

В матче чемпионата Австралии «Мельбурн Сити» в гостях обыграл «Централ Кост Маринерс» со счётом 4:2. Бывший хавбек «Атлетика» из Бильбао Маркел Сусаета, выступающий за мельбурнцев, записал в актив один мяч и одну результативную передачу. В другой встрече австралийской лиги «Брисбен Роар» победил «Ньюкасл Джетс» (1:0). Оба матча проходили без зрителей.

Сегодня состоялось по одному матчу в чемпионатах Сингапура и Туркменистана. «Танджонг Пагар Юнайтед» сыграл вничью с «Альбирекс Ниигатой» (2:2). «Алтын Асыр» обыграл «Мерв» со счётом 1:0 в 1-м туре первенства.