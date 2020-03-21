«Наполи» возобновит тренировки 25 марта, несмотря на запрет правительства Италии

«Наполи» объявил, что возобновит тренировки 25 марта.
При этом, такое решение идёт наперекор запрету правительства Италии о проведении любых массовых мероприятий в стране из-за пандемии коронавируса. Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.
Лидером чемпионата Италии после 26 туров является туринский «Ювентус», который набрал 63 очка. В первую тройку входят римский «Лацио» (62) и миланский «Интер» (54). «Наполи» занимает шестое место, набрав 39 очков.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 11 тыс. смертей. Италия является первой страной в Европе по количеству заражённых. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения. Более 4 тыс. скончались.
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