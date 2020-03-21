Фелипе — о карантине в Мадриде: за выход из дома без разрешения предусмотрен штраф — € 600

Защитник «Атлетико» Аугусто Фелипе рассказал об обстановке в Мадриде в связи с пандемией коронавируса.
«После матча с „Ливерпулем“ мы получили из клуба указание оставаться дома. Нам передали планы индивидуальных тренировок, чтобы мы могли самостоятельно работать. Я занимаюсь дома, соблюдаю все меры предосторожности, чтобы не было проблем.
Город замер. На улицах никого нет. Открыты только рынок, аптеки и торговый центр. Там можно найти только самое необходимое, купить лекарства. За выход из дома без разрешения предусмотрен штраф в размере € 600. Мы все очень осторожны», — приводит слова Фелипе Globo Esporte.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.
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