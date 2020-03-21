Дзюба — Кокорину: 32 года тебе. Не блефуй, хрю

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подшутил над форвардом петербургского клуба Александром Кокориным, который выступает в составе «Сочи» на правах аренды.
Напомним, 19 марта Кокорину исполнилось 29 лет. При этом среди болельщиков часто обсуждается тема, что Александр может быть «переписанным» игроком — якобы на самом деле футболист старше.
Ранее Кокорин выложил на странице в «Инстаграме» фото с братом и сопроводил её подписью: «29».
«32 года тебе. Не блефуй, хрю», — написал в комментариях к посту Дзюба и поставил смеющийся смайлик.
«У меня нет седых волос зато», — в ответ написал Кокорин.
Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
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