Кикнадзе: конфликт с Сёминым? У нас есть разные точки зрения на развитие команды

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Юрием Сёминым.
«У нас есть разные точки зрения на развитие команды. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата определёнными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся ресурсах клуб не имеет возможности этой линии следовать. На сегодняшний день “Локо” обладает тремя источниками доходов: 1) спонсорский контракт с РЖД и дочерними компаниями; 2) еврокубки; 3) собственная коммерческая деятельность. В этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живёт «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и другие гранды европейского футбола. Наш путь — молодые игроки, их развитие и в дальнейшем, в 24-25 лет, продажа в ведущие клубы.
Я не воюю с Сёминым. Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнёры.У меня нет конфликта с Сёминым, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением", — сказал Кикнадзе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
- 6 марта 2020
-
10:30
-
09:54
-
09:48
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:21
-
07:43
-
02:59
-
02:45
-
02:29
-
02:12
-
00:52
-
00:44
-
00:36
-
00:25
-
00:01
-
00:01
- 5 марта 2020
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
23:19
-
23:01
-
22:58
-
22:41
-
22:39
-
22:14
-
22:02
-
21:54
-
21:53