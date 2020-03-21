«МЮ» и «Ман Сити» совместно пожертвовали £ 100 тыс. на помощь уязвимым группам населения

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» совместно оказали финансовую помощь продовольственным фондам в условиях пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».



Клубы выделили по £ 50 тыс. (около € 55 тыс.) на помощь социально уязвимым группам населения. Ранее с аналогичной инициативой выступили болельщики «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».



«Мы гордимся тем, что наши болельщики оказывают помощь местным продовольственным фондам. В этот непростой момент помощь необходима. Мы рады объединиться с нашими болельщиками, чтобы помочь уязвимым группам населения», — говорится в совместном заявлении клубов.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.