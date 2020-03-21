Ребров поучаствовал в новом челлендже и показал свою главную ошибку в воротах

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поучаствовал в челлендже, запущенном бывшим голкипером красно-белых Андреем Сидельниковым, и показал свою главную ошибку в воротах.
Это ошибка голкипера в домашнем матче 7-го тура чемпионата России сезона-2015/16 с махачкалинским «Анжи» (1:2), которая вылилась в курьёзный гол гостей.
Ребров передал эстафету голкиперу «Локомотива» Маринато Гильерме, вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву, а также голкиперу сборной Молдавии Илие Чебану и бывшему вратарю «Зенита» Вячеславу Малафееву.
Фото: «Инстаграм» Артёма Реброва
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Спартак», набрав 28 очков в 22 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей.
- 21 марта 2020
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